Menü
Haberler››Güncel››ŞIRNAK Silopi'de sağanak; 4 katlı binayı su bastı - Güncel

ŞIRNAK Silopi'de sağanak; 4 katlı binayı su bastı

Silopi'de sağanak; 4 katlı binayı su bastıŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde sağanak sonrası iki katı inşaat halinde, 17 kişinin yaşadığı 4 katlı binanın bahçesi, suyla doldu.

18.03.2020 15:25 | Son Güncelleme: 18.03.2020 15:32
Silopi'de sağanak; 4 katlı binayı su bastı
ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde sağanak sonrası iki katı inşaat halinde, 17 kişinin yaşadığı 4 katlı binanın bahçesi, suyla doldu. Binanın zemin katını su bastı.
Silopi ilçesinde sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiledi. Yağış nedeniyle Ofis Mahallesi'ndeki 17 kişinin oturduğu 2 katı inşaat halindeki 4 katlı binanın bahçesini su bastı. Binanın zemin katı su altında kaldı. Silopi Belediyesi ekipleri, suyun tahliyesi için çalışma başlattı. Bu arada, yağış nedeniyle ilçenin birçok cadde ve sokağı da göle döndü. ŞIRNAK Silopi’de sağanak; 4 katlı binayı su bastı

Kaynak: DHA

Haberin Videosu :

ŞIRNAK Silopi'de sağanak; 4 katlı binayı su bastı
Etiketler : Silopi, Güncel

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet 

Haberler

Koronavirüse karşı ’Türk Işın Tedavisi’ klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı’na başvuru yapıldı Güncel
Koronavirüse karşı "Türk Işın Tedavisi" klinik çalışmalar için Sağlık Bakanlığı'na başvuru yapıldı
Arjantin’de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı Güncel
Arjantin'de iki kişinin cinsel ilişkisi yüzünden bir kasaba karantinaya alındı
’Paniğe kapılmayın’ sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı Güncel
"Paniğe kapılmayın" sözünü en iyi anlatan görüntü: Yaşlı adamın elleri boş kaldı
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan’da alabora oldu Güncel
Suudi prensin 78 milyon dolar değerindeki yatı, Yunanistan'da alabora oldu
Son dakika: Türkiye’deki koronavirüs vaka sayısı 98’e yükseldi Güncel
Son dakika: Türkiye'deki koronavirüs vaka sayısı 98'e yükseldi
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan’dan gelen haber yüzleri güldürdü Güncel
Birçok ülke virüsün pençesinde kıvranırken Azerbaycan'dan gelen haber yüzleri güldürdü
Şarkıcı Hadise’nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti Güncel
Şarkıcı Hadise'nin yurt dışında yaşayan halası hayatını kaybetti
İrem Sak’ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti Güncel
İrem Sak'ın 3 farklı karaktere bürünerek çektiği koronavirüs videosu tepki çekti
Loading