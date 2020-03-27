ŞIRNAK Silopili çocuklardan yaşlı kılığında 'evde kal' mesajı

Silopili çocuklardan yaşlı kılığında 'evde kal' mesajıŞIRNAK'ta, Çalışkan Anaokulu öğrencileri, yaşlı kılığına girip 65 yaş ve üstü vatandaşların sokağa çıkmamaları için videolu çağrıda bulundu. Miniklerin çağrısı, hem güldürdü hem de beğeni topladı.Silopi ilçesinde, 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunanlara yönelik uygulanan kısıtlamanın ardından bazı kişilerin dışarı çıkmaya devam etmesi üzerine Çalışkan Anaokulu öğrencileri video hazırladı. Minik öğrenciler, dede ve nine kılığına girerek, yaşlılara sosyal içerikli mesaj gönderdi. Minikler, "Dedeciğim, nineciğim evden çıkmayın. Sizi çok seviyoruz" dedi.Miniklerin halleri bir taraftan güldürürken diğer taraftan da izleyenler tarafından beğenildi.

Kaynak: DHA