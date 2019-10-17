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Şırnak silopili öğrencilerden barış pınarı'na komando marşıyla destek

ŞIRNAK Silopili öğrencilerden Barış Pınarı'na komando marşıyla destekSilopili öğrencilerden Barış Pınarı'na komando marşıyla destekŞırnak'ın Silopi ilçesinde öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı'na destek için komando marşı okudu.

17.10.2019 12:22
ŞIRNAK Silopili öğrencilerden Barış Pınarı'na komando marşıyla destek
Silopili öğrencilerden Barış Pınarı'na komando marşıyla destek
Şırnak'ın Silopi ilçesinde öğrenciler, Barış Pınarı Harekatı'na destek için komando marşı okudu.
Başverimli Beldesi'ndeki Verimli Ortaokulu'nun öğrencileri, TSK'nın gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'na destek için okul bahçesinde komando marşı okudu. Üzerlerinde Mustafa Kemal Atatürk'ün siluetinin bulunduğu kırmızı renkli tişört giyen öğrenciler, daha sonra öğretmenleriyle birlikte askeri selamı verdi.
Şırnak silopili öğrencilerden barış pınarı'na komando marşıyla destek

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Kaynak: DHA

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