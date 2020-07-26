ŞIRNAK Silopili öğrencilerin proje başarısı

Silopili öğrencilerin proje başarısı

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesi Atatürk Anadolu Lisesi öğrencilerinin psikolojik alanında sunduğu proje Türkiye 3'üncüsü oldu.

Silopi Atatürk Anadolu Lisesi bu yıl 51'si düzenlenen 'TÜBİTAK Lise Öğrencileri Araştırma Projeleri Yarışması'na 'Akıl ve zeka oyunlarının lise öğrencilerinin atılganlık becerileri üzerindeki etkisi' projesi ile katıldı. Adana, Ankara, Bursa, Erzurum, İstanbul Asya, İstanbul Avrupa, İzmir, Kayseri, Konya, Malatya, Samsun ve Van olmak üzere 12 bölgede katılanlar yarışmada ön değerlendirmelere alındı.

Silopi Anadolu Lisesi öğrencileri İsa Olgun ve Veysel Yıldırım Danışman öğretmenleri Eser Karal ile psikoloji alanındaki 'Akıl ve zeka oyunlarının lise öğrencilerinin atılganlık becerileri üzerindeki etkisi' projesi 216 proje arasında Türkiye finaline kalmayı başardı. 6-8 Temmuz 2020 tarihleri arasında yüz yüze ve çevrimiçi olarak final sunumlarını gerçekleştiren Silopili öğrencilerin hazırladığı projesi 3'üncü olmayı başardı.

TÜBİTAK'a sundukları projeyle Türkiye 3'üncü olduklarını anlatan 11'inci sınıf öğrencisi İsa Olgun, başarının hem kendilerini hem de toplumu mutlu ettiğini söyledi.

Projede yer alan diğer öğrenci Veysel Yıldırım, Şırnak bölgesinde ilk defa böyle bir proje ile başarı elde ettiklerini ifade ederek, "Bundan dolayı hem memleketimiz adına hem de kendimiz adına çok mutlu ve gururluyuz. Hocalarımızın ve ailemizin bize verdiği destekler sayesinde böyle bir yere geldik. Onlara çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Proje hakkında bilgi veren okulun psikolojik danışman öğretmeni Eser Karal ise şunları söyledi:

"Haftada 6 saat olmak üzere 8 hafta süren projemizde ön test ve son test uygulaması gerçekleştirdik. Bu süre içerisinde öğrencilerimize bir birinden farklı ve kendi yaşlarına uygun olan akıl ve zeka oyunlarını öğrettik. Birebirde iletişim kurarak atılganlık becerilerini artırmalarını sağlamaya çalıştık. Son testimizde bunun verilerini analiz ettiğimizde akıl ve zeka oyunlarının lise öğrencilerinin atılganlık becerileri üzerinde etkili olduğu sonucuna vardık."