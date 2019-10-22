Haberler » Güncel » Şırnak sınır kapısında ele geçirilen maymunlar koruma altına alındı

Şırnak sınır kapısında ele geçirilen maymunlar koruma altına alındı

Sınır kapısında ele geçirilen maymunlar koruma altına alındıŞırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda, Irak'tan Türkiye'ye giriş yapan araçta yapılan aramada ele geçirilen 2 örümcek maymunu koruma altına alındı.

22.10.2019 16:31
Sınır kapısında ele geçirilen maymunlar koruma altına alındı
Şırnak'ın Silopi ilçesindeki Habur Sınır Kapısı'nda, Irak'tan Türkiye'ye giriş yapan araçta yapılan aramada ele geçirilen 2 örümcek maymunu koruma altına alındı.
Habur Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü ekiplerince, Irak'tan Türkiye'ye giriş yapan bir araçta yapılan aramada, nesli tükenmekte olan 2 örümcek maymunu ele geçirildi. Araç sürücüsüne 3 bin TL ceza kesilirken, ele geçirilen örümcek maymunlar koruma altına alınmaları için Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürlüğü'ne teslim edildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şırnak Şube Müdürü Orhan Kalay, örümcek maymunları Gaziantep'teki hayvanat bahçesine götüreceklerini belirterek, Örümcek maymunlar ticaret amaçlı Irak'tan getiriliyor. Burada satışını gerçekleştirmeyi planlıyorlardı. Örümcek maymunlar, bundan sonra Gaziantep'teki hayvanat bahçesinde yaşamlarını devam ettirecekler dedi.
Şırnak sınır kapısında ele geçirilen maymunlar koruma altına alındı

Habur Sınır Kapısı, Silopi, Şırnak, Irak, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
17:25 Dünyanın 'Kukla'sı İstanbul'a geliyor
17:25 Avcılar'daki kazada 1 polis yaralandı
17:23 Silahlı kavga
17:23 Diyarbakır hdp önündeki eylemde 50'nci gün
17:22 Vali Baruş'tan mahalle ziyaretleri
17:22 Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşen Vezirköprülü öğrencilerin mutluluğu
17:22 Türk Kızılaydan Tel Abyad'a yardım
22.10.2019 17:26:19