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Şırnak soğuk havada kaplıca keyfi

Soğuk havada kaplıca keyfiŞIRNAK'ta, Kato Dağı eteklerindeki kaplıcalara gelenler, soğuk havaya aldırış etmeden saatlerce sıcak suda kaldı.

25.02.2020 15:02 | Son Güncelleme: 25.02.2020 15:05
Soğuk havada kaplıca keyfi
ŞIRNAK'ta, Kato Dağı eteklerindeki kaplıcalara gelenler, soğuk havaya aldırış etmeden saatlerce sıcak suda kaldı.
ilçesinde, hava sıcaklığı sıfırın altında 10 dereceyi gösterirken, soğuk havaya aldırmayanlar 2850 rakımlı Kato Dağı eteklerinde bulunan kaplıcalara akın etti. Kış aylarının çetin geçtiği bölgedeki kaplıca sularında yüzmeye gelenler; bel ağrısı ve romatizma gibi hastalıklarına çare arıyor. Yöre sakinlerinden Ercan Gökçe, Beytüşşebap'taki kaplıcanın Türkiye'de ender görülen kaplıcalardan biri olduğunu ifade ederek, yurt dışından yoğun ilgi gördüklerini söyledi. Gökçe, "İlçemiz için güzel bir velinimet. Çevrenin düzenlenmesi gerekiyor. Bakım çalışması ile burası çok daha modern bir yer olabilir. Özellikle kış aylarında buraya şifa aramaya gelen çok fazla kişi oluyor" dedi.
Görüntü Dükümü
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Kaplıcadan görüntüler
Vatandaşların kaplıcada yüzme görüntüleri
Vatandaşların kaplıca etrafındaki görüntüler
Kaplıca çevresinde bulunan kar görüntüleri
Röportajlar
Genel ve detay görüntüler
Haber-Kamera: Emin BAL/BEYTÜŞŞEBAP( ),(DHA)
Şırnak soğuk havada kaplıca keyfi

Beytüşşebap, Kato Dağı, Kaplıca, Şırnak, Güncel

Kaynak: DHA


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