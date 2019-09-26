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Şırnak'ta 1 terörist ikna edilerek teslim oldu

VAN İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çabaları sonucu 1 PKK'lı, Şırnak'taki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.

26.09.2019 20:43Şırnak'ta 1 terörist ikna edilerek teslim oldu
VAN İl Jandarma Komutanlığı tarafından yürütülen ikna çabaları sonucu 1 PKK'lı, Şırnak'taki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim oldu.
Van İl Jandarma Komutanlığı'nın bölücü terör örgütü üyelerinin aileleri ile görüşülerek çocuklarının teslim olmalarını sağlamak amacıyla yürüttüğü çalışmalar kapsamında, 1 PKK'lı, örgütün Kuzey Irak'taki dağ kadrosundan kaçarak, önceki gün Şırnak-Silopi Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olması sağlandı. Teslim olan PKK'lının 2014 yılında Van'ın Saray ilçesi kırsalında PKK'nın dağ kadrosuna katılığı belirtildi.
Van Jandarma Komutanlığı, bölgede  halkın huzur ve güvenliğini sağlamaya yönelik operasyonların halkın desteğiyle daha da güçlü ve kararlı bir şekilde devam edeceğini bildirildi.



Jandarma, Şırnak, PKK, Van, Güncel

Kaynak: DHA

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