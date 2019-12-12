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Şırnak'ta 13 yaşındaki Ferhat, bıçaklanarak öldürüldü

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, 8'inci sınıf öğrencisi Ferhat Şengil (13), kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklanarak öldürüldü.

12.12.2019 17:34 | Son Güncelleme: 12.12.2019 17:34Şırnak'ta 13 yaşındaki Ferhat, bıçaklanarak öldürüldü

ŞIRNAK'ın ilçesinde, 8'inci sınıf öğrencisi Ferhat Şengil (13), kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklanarak öldürüldü. Şengil'in kan davasına kurban gittiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olay, sabah saatlerinde Yenişehir Ortaokulu yakınlarında meydana geldi. Evden okula gitmek için çıkan, Ferhat Şengil, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklandı. Çevredekiler tarafından yaralı halde bulunan Şengil, ihbarla gelen ambulansla Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Ölümüyle yakınlarını yasa boğan çocuğun cesedi otopsi için 'a gönderildi. Polis, cinayeti işleyen kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı. Aralarında husumet bulunan Şengil ve İsaoğlu ailelerinin 22 Mart'ta kavga ettiği, Ferhat'ın kan davasına kurban gitmiş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor.



Silopi, Şırnak, Güncel

Kaynak: DHA

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