Şırnak'ta 13 yaşındaki Ferhat, bıçaklanarak öldürüldü

ŞIRNAK'ın Silopi ilçesinde, 8'inci sınıf öğrencisi Ferhat Şengil (13), kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklanarak öldürüldü. Şengil'in kan davasına kurban gittiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olay, sabah saatlerinde Yenişehir Ortaokulu yakınlarında meydana geldi. Evden okula gitmek için çıkan, Ferhat Şengil, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce bıçaklandı. Çevredekiler tarafından yaralı halde bulunan Şengil, ihbarla gelen ambulansla Silopi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.