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Şırnak'ta 15 alan geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi

Şırnak ve ilçelerinde 15 alanın, geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği bildirildi.

31.12.2019 12:11 | Son Güncelleme: 31.12.2019 12:16 Şırnak'ta 15 alan geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildi
ve ilçelerinde 15 alanın, geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği bildirildi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, kent merkezi ve ilçelerinde bazı alanların özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi. Açıklamada, "Milli güvenliğin sağlanması, kamu düzeni ve güvenliğinin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, temel hak ve özgürlükler ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin ve genel asayişin korunması, şiddet olaylarının meydana gelmesinin önlenmesi ve yaşanabilecek her türlü olumsuz bir durumun önüne geçilebilmesi amacıyla, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 11'inci maddesi ile 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu'nun 32/A maddesine istinaden, il merkez, Cizre, Silopi, Uludere, Güçlükonak, Beytüşşebap ilçeleri sınırlarında bulunan Cudi Dağı, Bestler Dereler, Kurt Dağı, Kureşin, Karaçalı Tepe, Kel Mehmet Dağı, Serin Vadi, 2 bin 88 rakımlı tepe, Küçük Su Yaylası, Gabar Dağı, Faraşin Yaylası, Altın Dağ, İncebel Dağ, Oymakaya, Tanin Tanin'de bahse konu bölgelere gidebileceği değerlendirilen vatandaşların mezkur bölgelerdeki yasa dışı unsurlardan ve bunlara yönelik alınacak tedbirlerden zarar görmemeleri açısından 1-15 Ocak arasında özel güvenlik bölgesi ilan edilmiştir. Bahse konu bölgelerdeki, vatandaşlarımızın can ve mal güvenlikleri bakımından girmeleri 15 gün süreyle yasaklanmıştır" denildi. - ŞIRNAK

Şırnak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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