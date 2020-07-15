Şırnak'ta, 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu

ŞIRNAK Valiliği tarafından 15 Temmuz şehitleri için mevlit okutuldu.

Şırnak Valiliği, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, darbe girişiminde şehit olanlar için Geylani Camisi'nde mevlit okuttu. Mevlidin ardından da 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığı'ndaki şehitler için anma programı düzenlendi. Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Çakırsöğüt 1'inci Jandarma Tugay Komutanı Tuğgeneral Alper Sır ile çok sayıda davetlinin katıldığı programda, 15 Temmuz şehitleri için dualar edildi.