14.06.2019 12:02
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Şırnak'ta 157 bin öğrenci karne aldı

Şırnak

ŞIRNAK'ta, eğitim gören 157 bin öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.


ŞIRNAK'ta, eğitim gören 157 bin öğrenci karne alarak yaz tatiline girdi.
2018-2019 eğitim ve öğretim yılının tamamlanmasıyla Şırnak'ta 157 bin öğrenci karne sevinci yaşadı. Vali Mehmet Aktaş'ın katılımıyla Orhan Uysal İlk ve Ortaokulu'nda karne dağıtım töreni düzenlendi. Öğrencilere karnelerini dağıtan Vali Aktaş, yaz tatilinde kitap okuma ve spor yapma tavsiyelerinde bulundu. Şırnak'ta bir dönem yaşanan terör olaylarından kaynaklı olarak eğitimde aksamaların yaşandığına dikkat çeken Vali Aktaş, "Şırnak, geçmiş dönemde yaşadığımız olumsuz olaylar nedeniyle maalesef eğitim düzeyinde çok istediğimiz düzeyde olmamakla birlikte özellikle son iki yıl eksikliklerimizi hızlıca tamamlayarak, çocuklarımızın daha iyi bir eğitim alması için hem biz devlet olarak hem Şırnaklı hemşehrilerimiz bir seferberlik başlattık. İnşallah bunun semeresini de bu yılki sınavlarda göreceğiz. Ben bu yıl yapılacak genel sınavlarda Şırnak'ın eğitim seviyesinin çok daha yukarılara çıkacağına inanıyorum. Eğitimde başarılı olabilmek için hem ailelerin desteği hem de fiziki imkanlar lazım. Var olan fiziki imkanların daha da arttırılması için devletimiz bütün imkanlarını ilimize seferber etmiş durumda. İnşallah devam eden inşaatlarımız tamamlandığında fiziki anlamda hiçbir eksiğimiz kalmayacak. Çocuklarımıza, gençlerimize daha iyi bir eğitim vermenin mücadelesini devam ettireceğiz" dedi.

- Şırnak
Kaynak: DHA
Mehmet Aktaş, Şırnak, Güncel

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