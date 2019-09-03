Haberler» 3. Sayfa» Haber

Şırnak'ta 18 bin 710 paket kaçak sigara ele geçirildi

Şırnak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 bin 710 paket gümrük kaçağı sigara, 76 kilo 500 gram gümrük kaçağı nargile tütünü ve 4 kilo 500 gram gümrük kaçağı pipo tütünü ele geçirildi.

03.09.2019 17:30 Şırnak'ta 18 bin 710 paket kaçak sigara ele geçirildi
Şırnak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 bin 710 paket gümrük kaçağı sigara, 76 kilo 500 gram gümrük kaçağı nargile tütünü ve 4 kilo 500 gram gümrük kaçağı pipo tütünü ele geçirildi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Şırnak'ın Silopi ilçesinde terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliğince yürütülen projeli soruşturmada, 3 Eylülde yapılan eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli şahsın, 5607 sayılı kanuna muhalefetten yakalandığı belirtildi. Açıklamada, "Yürütülen projeli çalışmada bugüne kadar toplamda 18 bin 710 paket gümrük kaçağı sigara, 76 kilo 500 gram gümrük kaçağı nargile tütünü ve 4 kilo 500 gram gümrük kaçağı pipo tütünü ele geçirilerek el konulmuştur. Kaçakçılık ve terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - ŞIRNAK

Silopi, Şırnak, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
19:41   Mardin'de bir çocuk mayın patlaması sonucu ağır yaralandı
19:39   HDP binasının önünde eylem yapan 3 aileye destek için geldiler
19:27   Dayı yeğen kavgası kanlı bitti
19:25   Diyarbakır'da HDP İl Binası önünde çocukları dağa kaçırılan ailelerden eylem
19:24   Alanya'da aile boyu dolandırıcılık: Kayınpeder ve damat yakalandı
19:17   Denizli'de trafik kazası: 2 yaralı
19:10   Boyabat'ta motosiklet ile otomobil çarpıştı: 1 yaralı