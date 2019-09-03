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Şırnak'ta 18 bin 710 paket kaçak sigara ele geçirildi

Şırnak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 bin 710 paket gümrük kaçağı sigara, 76 kilo 500 gram gümrük kaçağı nargile tütünü ve 4 kilo 500 gram gümrük kaçağı pipo tütünü ele geçirildi.

03.09.2019 17:35 Şırnak'ta 18 bin 710 paket kaçak sigara ele geçirildi
Şırnak'ta düzenlenen eş zamanlı operasyonda 18 bin 710 paket gümrük kaçağı sigara, 76 kilo 500 gram gümrük kaçağı nargile tütünü ve 4 kilo 500 gram gümrük kaçağı pipo tütünü ele geçirildi. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Şırnak'ın Silopi ilçesinde terörün finans kaynaklarından olan kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Silopi Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliğince yürütülen projeli soruşturmada, 3 Eylülde yapılan eş zamanlı operasyonda 2 şüpheli şahsın, 5607 sayılı kanuna muhalefetten yakalandığı belirtildi. Açıklamada, "Yürütülen projeli çalışmada bugüne kadar toplamda 18 bin 710 paket gümrük kaçağı sigara, 76 kilo 500 gram gümrük kaçağı nargile tütünü ve 4 kilo 500 gram gümrük kaçağı pipo tütünü ele geçirilerek el konulmuştur. Kaçakçılık ve terörle mücadele kapsamında operasyonlar kararlılıkla devam etmektedir" denildi.
(İHA)

Silopi, Şırnak, Güncel

Kaynak: İHA

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