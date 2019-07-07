Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi (2)

TERÖRİSTLERDEN BİRİ 'GRİ KATEGORİ'DEYMİŞ

İçişleri Bakanlığı'nca Şırnak'ta bugün düzenlenen operasyonda etkisiz hale getirilen 2 teröristten 'Çektar' kod adlı Mehmet Şirin Arslan'ın, 'terörden arananlar listesi'ndeki 'gri kategori'de yer aldığı açıklandı. Bakanlığın yazılı açıklamasında, "Şırnak Gabar Dağı kırsalında, İl Jandarma Komutanlığı'nca bugün gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, etkisiz hale getirilen 2 teröristten birinin; Terörden Arananlar Listesinde 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan, sözde Gabar cephesi maliye kurye ve lojistik birim sorumlusu aynı zamanda sözde Gabar cephesi beşli yürütmede görevli, 'Çektar' kod adlı Mehmet Şirin Arslan olduğu tespit edilmiştir" denildi.

