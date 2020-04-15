Şırnak'ta 2 terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde 2 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
15.04.2020 01:40 | Son Güncelleme: 15.04.2020 01:40
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, iç güvenlik operasyonları kapsamında Şırnak'ın Cudi Dağı bölgesinde İl Jandarma Komutanlığınca operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda, 2 silahlarıyla birlikte terörist etkisiz hale getirildi.
Bölgede operasyonlar devam ediyor.
Kaynak: AA