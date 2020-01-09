Şırnak'ta 2019'da 59 terörist ölü, 9 terörist sağ ele geçti, 279'u da teslim oldu

ŞIRNAK Valisi Ali Hamza Pehlivan, kentte geçen yıl PKK'ya yönelik düzenlenen operasyonlarda 59 teröristin ölü, 9 teröristin ise sağ ele geçirildiğini, 279 teröristin ise teslim olduğunu söyledi.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan, 2019 yılında terör örgütleri PKK, DEAŞ ve FETÖ'ya yönelik düzenlenen operasyonların bilançosunu açıkladı. İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Tamer Bilacan'ın katılımıyla yapılan değerlendirme toplantısında konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, Şırnak'ta 2019 yılında terör örgütü PKK'ya yönelik 6 bin 560 operasyon düzenlendiğini açıkladı.

Vali Pehlivan, geçen yıl kentte düzenlenen operasyonlarda 59 teröristin ölü, 9 teröristin sağ ele geçirildiğini, 279 teröristin de teslim olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Uzunca yıllardan bu yana bölücü terör örgütlerine karşı devletimiz bütün ilgili birimleri, güvenlik birimleri ile diğer kamu kurum kuruluşlarının katılımıyla üst düzey bir mücadele veriyor. 2019 yılında da bu mücadele devam etti. Çok şükür ilimiz, bölgemiz güvenlik ve huzurun tesisi konusunda çok önemli mesafeler aldı. ve bunun kalıcı hale gelmesi ile ilgili de ilgili birimlerimiz çalışmalarını kesintisiz, aralıksız yoğun bir şekilde sürdürüyor. Bu bağlamda İl Jandarma Komutanlığımız, 2019 yılında 11 büyük çaplı, 18 orta çaplı ve 6 bin 560 küçük çaplı operasyon icra etti. Bu operasyonlar sonucunda 59 bölücü terör örgütü mensubu ölü, 9 terör örgütü mensubu sağ, 279'u teslim olmak üzere toplam 347 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi. Etkisiz hale getirilen örgüt mensuplarının üzerinde ve sığınaklarında 7 füze, 5 havan, 4 roketatar, 2 makineli tüfek, keskin nişancı tüfeği, 49 uzun namlulu silah, 6 tabanca, 213 roketatar mühimmatı, 73 el bombası, 61 el yapımı patlayıcı, 1 anti personel mayın, 11 anti tank ve anti personel mayını, 2 patlamamış top mühimmatı, 39 bin 826 muhtelif fişek, 2 bin 32 kilo patlayıcı, 404 kilo amonyum nitrat, 18 kilo 400 gram TNT ele geçirildi."

'2019 YILINDA SADECE 7 KİŞİ TERÖR ÖRGÜTÜNE KATILDI'

Geçen yıl kentte örgüte 7 kişinin katıldığını belirten Vali Pehlivan, "Güvenlik konusunda alınan bu neticeler konusunda birkaç yıl önceye kadar onlarla, yüzlerle ifade edilen teröre ve terör örgütüne katılım oranı 2018 yılında 34 iken, 2019 yılında ise bu rakam sadece 7 olarak gerçekleşti. İnşallah bundan sonraki yıllarda sıfır noktasına gelecektir" dedi.

TERÖR SORUŞTURMASINDA 711 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Vali Pehlivan, 2019 yılı içerisinde kent genelinde 10 eylem ve 935 olay meydana geldiğini söyledi. Terör soruşturmaları kapsamında operasyonlar düzenlediğini ifade eden Vali Pehlivan, "711 şahıs yakalanmış, yakalanan şahıslardan 152'si tutuklanmış, 173'ü adli kontrol şartıyla serbest kalmış, 366'sı serbest bırakılmış ve 20'si ise ilgili il ve birimlerine teslim edilmiştir" diye konuştu.

Vali Pehlivan, terör örgütü DEAŞ'a yönelik ise 2019 yılında düzenlenen operasyonlarda 23 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

FETÖ'ye yönelik yapılan operasyonlarla ilgili de bilgi veren Vali Pehlivan, "414 şahsa işlem yapılmış olup, 32 şahıs tutuklu, 32 şahıs adli kontrol şartıyla serbest kalmış, 211 şahıs serbest bırakılmış, 104 ise diğer illere teslim edilmiş, 35 şahıs ise firar durumundadır" ifadelerini kullandı.