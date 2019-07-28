Haberler» Güncel» Haber

Şırnak'ta 3 kilo 702 gram esrar ele geçirildi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde menfezin altına gizlenmiş vaziyette 3 kilo 702 gram kubar esrar ele geçirildi.

28.07.2019 13:10
Şırnak'ta 3 kilo 702 gram esrar ele geçirildi
Şırnak'ın Cizre ilçesinde menfezin altına gizlenmiş vaziyette 3 kilo 702 gram kubar esrar ele geçirildi. Şırnak İl Jandarma Komutanlığı ve Cizre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri aldıkları bir istihbarat doğrultusunda Koçtepe köyü Şabani mezrası bölgesinde operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda menfez altında üzeri çalılar kapatılmış vaziyette 3 kilo 702 gram içime hazır kubar esrar ele geçirildi. Olay ile ilgili inceleme başlatıldı.
(Melih Yiğit/İHA)

Şırnak, Cizre, Güncel

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Haberleri
03:43   Yemen'in Hudeyde kentinde şiddetli çatışmalar
03:36   Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
03:35   DHA ANKARA - Siirt'te 2 terörist etkisiz hale getirildi
03:31   Siirt'te 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
03:10   Bilecik'te yolcu otobüsü tıra çarptı: 17 yaralı
02:58   Bolu - Eski polis kendini astı
02:55   Sivas - Aydınlatma direğinin devrildiği kazada 1 yaralı