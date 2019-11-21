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Şırnak'ta 32 Kıbrıs gazisine madalya ve beratları verildi

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 32 Kıbrıs gazisine madalya ve berat verildi.

21.11.2019 19:36 | Son Güncelleme: 21.11.2019 19:36Şırnak'ta 32 Kıbrıs gazisine madalya ve beratları verildi
'ın ilçesinde 32 gazisine madalya ve berat verildi.
Cizre Kaymakamlığı Konferans Salonu'nda Kıbrıs gazileri onuruna "Kıbrıs Barış Harekatı Milli Mücadele Madalya ve Beratı Tevcih Töreni" düzenlendi.
Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, Kur'an-ı Kerim tilaveti, Kıbrıs Barış Harekatı konulu kısa film gösterimiyle devam etti.
Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Davut Sinanoğlu, törende yaptığı konuşmada, şehit ve gazilerin vatan savunmasındaki önemine dikkati çekti.
Kıbrıs gazilerine madalya vermekten gurur duyduğunu belirten Sinanoğlu, şöyle devam etti:
"Bugün burada Kıbrıs zaferinde büyük payı olan, canları pahasına yavru vatanın savunmasında yer alan gazilerimizin gösterdiği kahramanlıklarının birer nişanesi olarak, bu madalyaları takdim ediyoruz. Madalyalarınız, devlet olarak sizlere karşı şükran duygularımızın bir ifadesidir. Gazilerimiz bu memleketin en önemli temel taşlarıdır. Şehitlerimiz ve gazilerimizin mübarek kanı üzerinde bayrağımız dalgalanıyor, bizler bu vatan üzerinde yaşıyoruz. Sizlerle bir arada olmak bizlere şeref ve gurur veriyor. Şehitlerimize ve sizin şahsınızda bütün gazilerimize minnet ve şükran duygularımızı iletiyoruz."
Konuşmaların ardından 32 Kıbrıs Gazisine, Cizre Kaymakamı ve Belediye Başkanı Davut Sinanoğlu ile Garnizon Komutanı Albay İlker Akkaya tarafından madalya ve beratları verildi.

Şırnak, Kıbrıs, Cizre, Güncel

Kaynak: AA

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