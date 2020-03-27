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Şırnak'ta, 3D yazıcıyla gönüllü siper maske üretimi

ŞIRNAK'ta, Gençlik ve Spor Müdürlüğü Gençlik Merkezi gönüllüleri ile Milli Eğitim Müdürlüğü'nden öğretmenler, 3D yazıcılarda siper maske üretimine başladı.

27.03.2020 14:37 | Son Güncelleme: 27.03.2020 14:38
Şırnak'ta, 3D yazıcıyla gönüllü siper maske üretimi

ŞIRNAK'ta, Gençlik ve Spor Müdürlüğü Gençlik Merkezi gönüllüleri ile Milli Eğitim Müdürlüğü'nden öğretmenler, 3D yazıcılarda siper maske üretimine başladı.

Şırnak Gençlik ve Spor Müdürlüğü'ne bağlı Gençlik Merkezi gönüllüleri ile Milli Eğitim Müdürlüğü'ne bağlı gönüllü öğretmenler, koronavirüsün Türkiye 'de de görülmesinin ardından özellikle sağlık çalışanlarının kullanabileceği siper maske üretimine başladı. 20 gönüllü, hem elle hem de 3D yazıcılarda siper maske üretiyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Beytullah Birlik, maskelerin sağlık çalışanlarına verileceğini belirterek, "İnovasyon atölyemizde bütün yüzü koruyan maske yaptık 3D yazıcılarımızla. Bizim de sağlığa katkımız olsun. Onlar bizim için gece gündüz çalışıyorlar. Bizler de gönüllü gençlerimizle birlikte maske üretmeye karar verdik. Şu an ilk etapta günde 100 tane yapıyoruz. Hedefimiz haftada 1000 tane yapıp sağlık çalışanlarımıza, hemşirelerimize, doktorlarımıza bunları vermek" dedi.

Gönüllü öğretmen Batuhan Bekar ise "Bizler burada gönüllü öğretmenleriz. 24 saat boyunca durmadan vardiyalı bir şekilde 3D yazıcılarla maske üretiyoruz. İnşallah sadece Şırnak'ımıza değil 81 ilin tamamına, hastanelerimize gücümüzün yettiğince maske göndermeye çalışacağız" diye konuştu.

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Kaynak: DHA

Etiketler: Türkiye, Şırnak, Güncel

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