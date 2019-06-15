15.06.2019 07:14
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Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolan jandarma uzman çavuşun şehit olduğu ortaya çıktı

Şırnak'ta, 4 yıl önce sınav için şehir merkezine giden ve birliğine dönmeyen Jandarma Uzman Çavuş Ferdi Polat'ın şehit olduğu belirlendi. Yıllardır çocuklarından haber bekleyen aile, acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu.

Şırnak'ta, 4 yıl önce sınav için şehir merkezine giden ve birliğine dönmeyen ve terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddia edilen Jandarma Uzman Çavuş Ferdi Polat'ın şehit olduğu belirlendi. Yıllardır çocuklarından haber bekleyen Polat'ın Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde yaşayan ailesine şehadet haberi verildi.

Şırnak merkeze bağlı Yeniaslanbaşar Köyü Jandarma Karakolu'nda görevli olan Uzman Çavuş Ferdi Polat (28)12 Aralık 2015'te Açık Öğretim Fakültesi sınavına girmek için kent merkezine gitti ve birliğine geri dönmedi.

CANSIZ BEDENİ 4 YIL SONRA DAĞLIK ALANDA BULUNDU

PKK tarafından kaçırıldığı iddia edilen Polat'tın cansız bedeni 4 yıl sonra dağlık alanda bulundu. Baba Rıtvan Polat'tan alınan DNA örneklerinin uyuşmasıyla bulunan cesedin Uzman Çavuş Ferdi Polat'a ait olduğu kesinleşti.

Uzman Çavuş Ferdi Polat

ACI HABERİ ALAN AİLESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Jandarma Uzman Çavuş Ferdi Polat'ın şehadet haberi, Nurdağı Kaymakamı Lokman Düzgün, İlçe Jandarma Komutan Vekili Binbaşı Vahit Sağdıç ve İlçe Emniyet Müdürü Mahmut Astan tarafından ilçeye bağlı Gökçedere Mahallesi'nde oturan anne Fatma ile baba Rıtvan Polat'a verildi. Oğullarının bulunması umuduyla bekleyen aile acı haberi alınca gözyaşlarına boğuldu.

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ BUGÜN TOPRAĞA VERİLECEK

Polat ailesinin yaşadığı sokağa Türk bayrakları asıldı. Şehit Uzman Çavuş Ferdi Polat'ın bugün düzenlenecek törenle toprağa verileceği öğrenildi.

Şırnak'ta 4 yıl önce kaybolan jandarma uzman çavuşun şehit olduğu ortaya çıktı
Kaynak: DHA
Jandarma, Şırnak, 3. Sayfa, Güncel

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