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Şırnak'ta 6 kişiyle sosyal mesafeli '1 Mayıs' kutlaması

Şırnak'ta 6 kişiyle sosyal mesafeli '1 Mayıs' kutlamasıŞIRNAK'ta, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Hak-İş Konfederasyonu İl Başkanlığı'nca düzenlenen etkinlikte, temsili olarak 6 kişinin katılımıyla kutlandı.

30.04.2020 13:49 | Son Güncelleme: 30.04.2020 13:54
Şırnak'ta 6 kişiyle sosyal mesafeli '1 Mayıs' kutlaması
ŞIRNAK'ta, 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Hak-İş Konfederasyonu İl Başkanlığı'nca düzenlenen etkinlikte, temsili olarak 6 kişinin katılımıyla kutlandı. Etkinlikte, sosyal mesafe kuralına uyuldu.
Konfederasyon binası önünde düzenlenen kutlamaya Hak-İş Konfederasyonu Şırnak İl Başkanı Nevzat Usal ve 5 üye katıldı. Koronavirüs salgını nedeniyle temsili bir grup ile yapılan basın açıklamasında maskeler takıldı, sosyal mesafe kuralına uyuldu. Nevzat Usal, 1 Mayıs'ı koronavirüs nedeniyle temsili sayı ve kurallara uygun kutladıklarını belirterek, şunları söyledi:
"Ülkemizin yaşadığı bu zor günleri, önlemlere uyarak, sabrederek, dayanışma ve el birliğiyle atlatacağız. Refahın, kardeşliğin, huzurun ve hoşgörünün artarak hakim olduğu bir Türkiye'nin kıvancını yaşıyoruz. Ülkemize, insanlarımıza ve emekçilerimize güveniyoruz. Ülkemizin potansiyeline, gücüne, geleceğine yürekten inanıyoruz. Güçlü izolasyon, sağlıklı Türkiye diyoruz. Zor günler geçsin, sonra yine meydanlarda buluşacağız. Emekçiler yine coşacak, güzel günler gelecek Hak-İş olarak bugün; emek, barış, özgürlük, adalet ve demokrasi için haykırıyoruz. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, Türkiye'de ve dünyada tüm emekçilere kutlu olsun." Şırnak’ta 6 kişiyle sosyal mesafeli ’1 Mayıs’ kutlaması

Kaynak: DHA

Etiketler: emek ve dayanışma günü, 1 Mayıs, Hak İş, Şırnak, Güncel, Haber

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