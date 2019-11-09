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Şırnak'ta 6 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ın Silopi ilçesi kırsalı Cudi Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı ile MİT Başkanlığınca ortaklaşa düzenlenen hava destekli operasyonda, 6 terörist etkisiz hale getirildi.

09.11.2019 19:28 | Son Güncelleme: 09.11.2019 19:28Şırnak'ta 6 terörist etkisiz hale getirildi
'ın ilçesi kırsalı Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı ile MİT Başkanlığınca ortaklaşa düzenlenen hava destekli operasyonda, 6 terörist etkisiz hale getirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak'ın Silopi ilçesi kırsalı Cudi Dağı bölgesinde, İl Jandarma Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca ortaklaşa gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 6 teröristin silahları ile etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Açıklamada, bölgede operasyonların sürdüğü belirtildi.

Silopi, Şırnak, Cudi, Güncel

Kaynak: AA

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