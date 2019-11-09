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Şırnak'ta 6 terörist etkisiz hale getirildi, operasyon görüntüleri yayınlandı

Şırnak'ta 6 terörist etkisiz hale getirildi, operasyon görüntüleri yayınlandıİÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak kırsalı Cudi Dağı'nda Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

09.11.2019 20:17 | Son Güncelleme: 09.11.2019 20:18
'ta 6 terörist etkisiz hale getirildi, operasyon görüntüleri yayınlandı
İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak kırsalı Dağı'nda Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve jandarma ekiplerince gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak kırsalı Cudi Dağı'nda, İl Jandarma Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca ortaklaşa gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 6 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi. Açıklamada, bölgedeki operasyonların sürdüğü belirtildi.
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ANKARA (DHA)
Şırnak'ta 6 terörist etkisiz hale getirildi, operasyon görüntüleri yayınlandı

Şırnak, Cudi, Güncel

Kaynak: DHA


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