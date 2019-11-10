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Şırnak'ta 6 teröristin öldürüldüğü görüntüler paylaşıldı

İçişleri Bakanlığı, Şırnak kırsalı Cudi Dağı'nda MİT ve jandarmanın ortaklaşa gerçekleştirdiği ve 6 teröristin öldürüldüğü hava destekli operasyonun görüntülerini paylaştı.

10.11.2019 07:42 | Son Güncelleme: 10.11.2019 07:49

ve Ağrı kırsalına düzenlenen operasyonlarda 13 terörist etkisiz hale getirildi. Şırnak'taki operasyon Jandarma ve MİT tarafından ortaklaşa düzenlendi. Operasyona dair görüntü de paylaşıldı.

HAVA OPERASYONUYLA ÖLDÜRÜLDÜLER

İçişleri Bakanlığ'ndan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Şırnak kırsalı Dağı'nda, İl Jandarma Komutanlığı ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığınca ortaklaşa gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 6 terörist, silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirilmiştir" denildi.

İçişleri Bakanlığı, Şırnak kırsalı Cudi Dağı'nda MİT ve jandarmanın ortaklaşa gerçekleştirdiği ve 6 teröristin etkisiz hale getirildiği hava destekli operasyona ilişkin görüntü paylaştı. Görüntüde teröristlerin havadan vurulma anı yer aldı.

Şırnak'ta 6 teröristin öldürüldüğü görüntüler paylaşıldı

Şırnak, Cudi, Güncel

Kaynak: DHA


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