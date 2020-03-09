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Şırnak'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği

Şırnak'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.

09.03.2020 13:28 | Son Güncelleme: 09.03.2020 13:28
Şırnak'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinliği
Şırnak 'ta 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla program düzenlendi.
Şırnak Üniversitesi 15 Temmuz Kongre ve Kültür Merkezindeki etkinlikte, Vali Ali Hamza Pehlivan ve eşi Yıldız Pehlivan, kadınlara karanfil dağıttı.

Vali Pehlivan yaptığı konuşmada, Türkiye'de kadınların toplumda saygın bir konumda olduğunu söyledi.
Kadına şiddetin kanayan bir yara olduğunu, bu konunun gündemden kalkması için toplumun her kesimine çeşitli sorumluluklar düştüğünü aktaran Pehlivan, "Dinimizde kadın baş tacı edilmiştir. Nitekim peygamberimiz 'Cennet annelerin ayakları altındadır.' diyerek bu konudaki anlayışı en veciz şekilde dile getirmiştir. Devletimiz girişimcilik, eğitim ve sağlık alanlarında kadınların daha etkin katılımını özendirmeye gayreti içerisindedir." diye konuştu.
Çeşitli gösterilerin ardından sona eren programa Şırnak Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emin Erkan, Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, Şırnak Ticaret Sanayi Odası Başkanı Osman Geliş de katıldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Dünya Kadınlar Günü, Şırnak, Güncel
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