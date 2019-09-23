Haberler » Güncel » Haber

Şırnak'ta 9 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta 9 terörist etkisiz hale getirildiFatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak'ta gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

23.09.2019 13:29
Şırnak'ta 9 terörist etkisiz hale getirildi
Fatih POYRAZ/ANKARA, (DHA)- İÇİŞLERİ Bakanlığı, Şırnak'ta gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 9 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak Beytüşşebap ilçesi kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı'nca gerçekleştirilen yakın hava destekli operasyonda, 9 terörist, silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir" denildi.
Şırnak'ta 9 terörist etkisiz hale getirildi

Şırnak, DHA, Güncel

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:52 Van yyü rektörü şevli, lenfoma hastası öğrencinin diplomasını hastaneye götürdü
15:52 Antalya'da 91 yaşındaki kadının başına çekiçle vurup gasbeden saldırgan yakalandı
15:52 Kağızman'da "Birlik ve beraberlik" gecesi düzenlendi
15:52 Köyde kar maskesiyle gasp iddiası
15:52 Doktor Başkan Bozdoğan, pazar günlerini halkın sağlık sorunlarına ayırdı
15:52 Antalya'ya şehit ateşi düştü
15:51 Kız çocuklarına istismarda bulunup, fuhşa zorlayan şüpheli tutuklandı