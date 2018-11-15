Şırnak'ta, Bilet Yerine Kitap Girişli Konser

Şırnak
Gençlik ve Kültür Evi müzik grubu, kırsal kesimde yaşayan köy çocukları için, "Kitap getir, konsere gel" sosyal etkinlik projesi kapsamında özel bir okulda minik çocuklara konser verdi. Konsere gelen çocuklar elinde bilet yerine kitap getirerek, içeri girdi.
Şırnak Gençlik ve Kültür evi gönüllüleri köylerdeki öğrencilere kitap toplaya bilmek için bir proje yaptı. Gençlik ve Kültür evi gönüllüleri tarafından hazırlanan proje de gençlik evine bağlı, müzik grubu okullarda konser verecek, konsere gelen öğrenciler ise bilet yerine kitap getirecek. Proje kapsamında Şırnak merkezde faaliyet gösteren özel bir okul da düzenlenen konser etkinliğine gelen öğrenciler gönüllerince eğlenirken köyde bulunan arkadaşlarında kitap desteğinde bulundular.
GAP Gençlik ve Kültür Evi Asistanı Nazlı Altürk, köyde okuyan çocukların kitap ihtiyaçlarını karşılamak için böyle bir karara vardıklarını belirterek, "Gap Gençlik Kültür evi ile Şırnak Final okulları ile beraber sosyal sorumluluk projesi kapsamında bir proje yapmaya karar verdik. Köydeki çocukların kitap ihtiyaçları oluyor, bunu gidermek için nasıl bir kampanya yapabiliriz. Bu yılda biraz farklı bir kampanya oluşturmak istedik. Gençlik evimizin gönüllü müzik grubu var. Bir konser versinler, konsere gelmek isteyen çocuklarda kitap getirsinler. Öğrencilerimizin getirdikleri kitapları da daha sonra müzik ekibimiz ve gönüllülerimizle birlikte köy okullarını ziyaret edip kitapları köy okulundaki çocuklara hediye edeceğiz" dedi.
Görsel Sanat Öğretmeni ve projenin fikir sahibi Rıdvan Uğur da, "Gençlik ve kültür evi ile birlikte yaptığımız projenin sloganı şudur hem okuyalım, hem eğlenelim. Kendi müzik grubumu oluşturdum. Çalışmalara başladık. ve daha sonra bu projeye imza attık. Ben bir öğretmen olarak eğitim camiasındaki diğer bütün öğretmen arkadaşlarıma çağrıda bulunuyorum gelin el ele vererek köy çocuklarına destekte bulunalım" diye konuştu.
Şırnak
15 Kasım 2018 Perşembe 18:38