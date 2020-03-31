Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Şırnak'ta bir terörist ikna çalışması sonucu teslim oldu

İçişleri Bakanlığı, ailelerin desteğiyle emniyet ve jandarmanın yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu bir teröristin Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.

31.03.2020 15:18 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:18
Şırnak'ta bir terörist ikna çalışması sonucu teslim oldu
İçişleri Bakanlığı, ailelerin desteğiyle emniyet ve jandarmanın yürüttüğü ikna çalışmaları sonucu bir teröristin Şırnak 'ta güvenlik güçlerine teslim olduğunu bildirdi.
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, emniyet ve jandarma birimlerinin, ailelerin de desteğiyle yürüttüğü ikna çalışması sonucu bölücü terör örgütünde çözülme devam ediyor.
Bu kapsamda, emniyet ve jandarma ekiplerinin ikna ettiği Seher Aktan, örgütten kaçarak Şırnak'ta güvenlik güçlerine teslim oldu.
Bu yıl ikna yoluyla teslim olan terörist sayısı 67'ye yükseldi.

Kaynak: AA

Etiketler: Jandarma, Şırnak, Güncel
Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!
Haberler ›› Güncel ››Şırnak'ta bir terörist ikna çalışması sonucu teslim oldu - Haberler

Güncel Manşet

Haberler

İmamoğlu’na canlı yayında Erdoğan’ın startını verdiği kampanya soruldu Haberler
İmamoğlu'na canlı yayında Erdoğan'ın startını verdiği kampanya soruldu
Milyonların beklediği af yasası Meclis’te! 5 suç, kapsam dışı bırakıldı Haberler
Milyonların beklediği af yasası Meclis'te! 5 suç, kapsam dışı bırakıldı
Korona engel olmadı! Tulum giyen çift, maske ve eldiven takarak evlendi Haberler
Korona engel olmadı! Tulum giyen çift, maske ve eldiven takarak evlendi
İmamoğlu ve Yavaş’ın başlattığı kampanyayı Bakanlık durdurdu: İzinsiz yardım toplanamaz Haberler
İmamoğlu ve Yavaş'ın başlattığı kampanyayı Bakanlık durdurdu: İzinsiz yardım toplanamaz
Yaşlı teyze, masumane davranışıyla kendisini büyük riske attı Haberler
Yaşlı teyze, masumane davranışıyla kendisini büyük riske attı
TMSF’den ’Biz bize yeteriz Türkiyem’ kampanyasına 20 milyonluk destek Haberler
TMSF'den "Biz bize yeteriz Türkiyem" kampanyasına 20 milyonluk destek
Savunma Sanayi’den Erdoğan’ın başlattığı kampanyaya 10 milyonluk destek Haberler
Savunma Sanayi'den Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya 10 milyonluk destek
Koronadan haberleri yok! ABD, Amişleri broşürle bilgilendirdi Haberler
Koronadan haberleri yok! ABD, Amişleri broşürle bilgilendirdi

Son Dakika Güncel Haberleri

16:30: Abdurrahim Albayrak'tan iyi haber - Haber 16:30: Benzin ve motorinde beklenen indirim gerçekleşti - Haber 16:30: Pazarcının lahana maskeli korona virüs önlemi gülümsetti - Haber 16:30: AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Sezen'den "Milli Dayanışma Kampanyası"na destek - Haber 16:30: Antalya'da koronavirüs tedbirleri - Haber 15:51: İçişleri Bakanlığı, ABB ve İBB'nin yardım kampanyasını genelge ile durdurdu: Belediyeler, valilikten izinsiz yardım toplayamaz - Haber 15:36: Son Dakika: Savunma Sanayii Başkanlığı, Milli Dayanışma Kampanyası'na 10 milyon lira bağışta bulundu - Haber 15:26: 83 yaşındaki kadın, kendisini riske atıp maaşını getiren görevliyi alnından öptü - Haber 14:55: Koronavirüse karşı koyan çift, tulum giyip maske ve eldiven takarak evlendi - Haber 14:52: 'Evde Kal' uyarılarının dikkate alınmadığı Sivas'ta cadde ve sokaklar dolup taştı - Haber