Şırnak'ta buğday hasadı şenliği düzenlendi

Şırnak'ta buğday hasadı şenliği düzenlendiŞIRNAK'ın Balveren beldesinde buğday hasat şenliği düzenlendi.

01.07.2020 13:30 | Son Güncelleme: 01.07.2020 13:44
Şırnak'ta buğday hasadı şenliği düzenlendi
ŞIRNAK'ın Balveren beldesinde buğday hasat şenliği düzenlendi. Şenliğe katılan Vali Ali Hamza Pehlivan ve Belediye Başkanı Mehmet Yarka orakla buğday biçti.
Balveren beldesinde Valilik, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce buğday hasadı şenliği düzenlendi. Şenliğe, Vali Ali Hamza Pehlivan, Belediye Başkanı AK Parti'li Mehmet Yarka, Tarım ve Orman İl Müdürü Selman Demirel, Ziraat Odası Başkanı Cengizhan Tatar ve çiftçiler katıldı. Şırnak'ta bulunan 800 bin dekar tarım arazisinin yüzde 25'i engebeli olduğu için hasat, orakla yapılıyor. Şenlikte, Vali Ali Hamza Pehlivan ve Belediye Başkanı Mehmet Yarka orakla buğday biçerek, hasat yaptı.
Etkinlikte konuşan Vali Ali Hamza Pehlivan, orakla buğday hasadının yapılmasının, insanlık tarihi kadar eski bir gelenek olduğunu söyledi. Vali Pehlivan, "Bu insanlık tarihi kadar eski bir gelenek. Ben Karadenizliyim. Bizim memlekette halen makinelerin girmediği yerlerde insanlar oraklarla otlarını alıyorlar. Şırnak'ta bu geleneğin devamı ettirildiğini görmek ve vatandaşlarımızın türküler eşliğinde ve imece usulü ile bu geleneği yaşattıklarını görmek gerçekten bizi memnun etti. Biz de bu hasadı, omuz omuza yapmaktan son derece mutlu olduk. Tarladaki bu görüntü birlik beraberlik mesajıdır" dedi. Şırnak’ta buğday hasadı şenliği düzenlendi

Kaynak: DHA

Etiketler: Balveren, Şırnak, Güncel, Haber
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