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Şırnak'ta cezaevlerinde koronavirüs tedbirleri artırıldı

Şırnak'ta cezaevlerinde koronavirüs tedbirleri artırıldıŞIRNAK Cumhuriyet Başsavcılığı'nca koronavirüs önlemleri kapsamında adliye binası, T Tipi Kapalı Cezaevi ile Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda önlemler artırıldı.

06.04.2020 13:38 | Son Güncelleme: 06.04.2020 13:47
Şırnak 'ta cezaevlerinde koronavirüs tedbirleri artırıldı
ŞIRNAK Cumhuriyet Başsavcılığı'nca koronavirüs önlemleri kapsamında adliye binası, T Tipi Kapalı Cezaevi ile Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda önlemler artırıldı.
Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz'ın talimatıyla adliye binası, Şırnak T Tipi Kapalı Cezaevi ile Açık Ceza İnfaz Kurumu'nda koronavirüs tedbirleri artırıldı. Tedbirler kapsamında, adliyeye ve ceza infaz kurumları ile tutuklu ve hükümlü nakil araçları dezenfekte edilip, adliye ve ceza infaz kurumlarına girenlerin ateşleri ölçüldü. Adliye ve ceza infaz kurumlarının birçok noktasına dezenfektan yerleştirilirken, ceza infaz kurumu giren tüm hükümlü ve tutuklular ile çalışanların öksürük ve boğaz ağrısı şikayetlerinin olup olmadığı kontrol ediliyor.
Tüm tutuklu ve hükümlülerin kendilerinin emaneti olduğunu belirten Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz, Bu emanet en iyi şekilde sahip çıkmak adına gerek sağlık tedbirlerimizi almış bulunuyoruz. Gerekli sağlık tedbirlerini en üst seviyede aldık. Tutuklu ve hükümlüler ceza infaz kurumuna geldiklerinde sağlık raporlarına bakıyoruz. Şüpheli bir durumun olması veya ateşinin yüksek olması durumunda veya öksürük gibi bir şikayetin olması durumunda kurumumuz da kabulü yapılmayarak tekrar ilgili sağlık kuruluşuna sevki gerçekleşmektedir dedi.
Başsavcı Yılmaz, ceza infaz kurumlarında hastalanan tutuklu ve hükümlülerin ilk muayenesinin cezaevi hekimi tarafından yapıldığını, olumsuz bir durum olması durumunda sağlık müdürlüğünden uzman bir hekimin ceza evine davet edilip hastanın muayenesinin yapıldığını söyledi.
'KURUMUMUZDA ŞU ANA KADAR HERHANGİ BİR POZİTİF VAKAYA RASTLANMAMIŞTIR'
Bilim Kurulu ve Adalet Bakanlığı talimatları doğrultusunda ceza infaz kurumu personelini izolasyona aldıklarını ifade eden Başsavcı Yılmaz, Personelimiz ve hükümlü ile tutuklularımızın sağlığı için personelimizi 3'üncü kişilerden ve dış dünyadan izolasyonunu sağlamış olduk. Kurumumuza bu şekilde herhangi bir salgının girmesini önlemiş olduk. Kurumumuzda şu ana kadar herhangi bir pozitif vakaya rastlanmamıştır. İnşallah aldığımız ve alacağımız tedbirler noktasında bundan sonrada rastlanmayacağını umuyoruz. Personelimizi izolasyona aldığımız an itibarıyla yine dışarda bulunan bir kısım arkadaşlarımız tarafından Sosyal Vefa Gurubu'nca kurulmuş personelimizin ailelerinin ihtiyaçları bu gurup tarafından sağlanmaktadır. Bu hususu hassasiyetle takip etmekteyiz diye konuştu. Şırnak’ta cezaevlerinde koronavirüs tedbirleri artırıldı

Kaynak: DHA

Etiketler: Başsavcı, Şırnak, Güncel

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Şırnak'ta cezaevlerinde koronavirüs tedbirleri artırıldı
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