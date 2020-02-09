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Şırnak'ta çıkan yangında 13 kişi dumandan etkilendi

Şırnak'ta bir apartmanda çıkan yangında 13 kişi dumandan etkilendi.

09.02.2020 00:08 | Son Güncelleme: 09.02.2020 00:14Şırnak'ta çıkan yangında 13 kişi dumandan etkilendi
'ta bir apartmanda çıkan yangında 13 kişi dumandan etkilendi.
Alınan bilgiye göre, Vakıfkent Mahallesi'nde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünün de hizmet binası olarak kullandığı 5 katlı apartmanın 3. katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin vermesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, binadaki 13 kişiyi tahliye etti.
Yangın, ekiplerin yaklaşık yarım saat süren müdahalesi sonucu söndürüldü.
Dumandan etkilenen 13 kişi, 112 Acil Servis ekiplerince Şırnak Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Şırnak, Güncel

Kaynak: AA

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