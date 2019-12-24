Haberler » Güncel » Şırnak'ta denetimli serbestlik iş birliği protokolü imzalandı - Haber

Şırnak'ta denetimli serbestlik iş birliği protokolü imzalandı

Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka ile Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz arasında, denetimli serbestlik iş birliği protokolü imzalandı.

24.12.2019 15:20 | Son Güncelleme: 24.12.2019 15:38 Şırnak'ta denetimli serbestlik iş birliği protokolü imzalandı
Belediye Başkanı Mehmet Yarka ile Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Yılmaz arasında, denetimli serbestlik iş birliği protokolü imzalandı.

Belediyede düzenlenen imza töreninin ardından açıklama yapan Yarka, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışacak kişilerle ilgili 2020 yılını kapsayacak bir protokol imzaladıklarını söyledi.

Protokolün hayırlı olmasını dileyen Yarka, "Denetimli serbestlik kapsamında yükümlülerimiz çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde yer almakta. Bu kapsamda imzaladığımız protokol ile belediyemizde kamuya yararlı işlerde yükümlüleri değerlendireceğiz. Arkadaşlarımız belediye bünyesinde temizlik, ağaç dikimi ve bakım onarım çalışmalarında yer alacaklar." diye konuştu.
Başsavcı Yılmaz da iş birliğinin kurallara uyma, beceri ve çalışma disiplini kazanma açısından yükümlülere yararlı neticeler getireceğine inandıklarını belirtti.
"Protokol yükümlülerin toplumdan soyutlanmadan, topluma daha etkin şekilde kazandırılmasını sağlamak için imzalanıyor." diyen Yılmaz, yıl içerisinde belediye bünyesinde 26 yükümlünün çeşitli hizmetlerde çalışarak, temizlik ve çevre düzenlemesinde kamu yararına 18 bin 354 saat görev yaptıklarını kaydetti.

Mehmet Yarka, Şırnak, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

16:36   Konak'ta tankerle su desteği devam ediyor - Haber
16:36   Kadına şiddeti tiyatro ile protesto ettiler - Haber
16:36   Kahramanmaraş kuyumcuyu soyarken yakalandı - Haber
16:36   Kağıthane'de koca dehşeti 3 - Haber
16:36   Bursa'da uyuşturucu operasyonu 5 gözaltı - Haber
16:33   Meteoroloji tarih verip duyurdu! İstanbul'a kar geliyor - Haber
16:27   Otostop çekip bindiği kamyonet kaza yapınca canından oluyordu - Haber
16:22   Son dakika: Ceren'in katili Özgür Arduç'un test sonucu açıklandı: Akıl sağlığı yerinde - Haber
15:35   Son dakika: Adalar Kaymakamlığı itlaf edilen atların sahiplerine suç duyurusunda bulundu - Haber
15:28   Ters yönde drift yapan sürücüye 15 bin lira ceza kesildi - Haber
24.12.2019 16:41:36