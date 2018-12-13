Şırnak'ta Denetimli Serbestlik İş Protokolü

Şırnak
'ta denetimli serbestlik iş protokolü imzalandı.
Şırnak Cumhuriyet Başsavcılığı
ile Şırnak Belediyesi
arasında denetimli serbestlik iş kapsamında kamu yararına işlerde çalışma cezası alan hükümlülerin çalıştırılmasını öngören protokolünün imza töreninde konuşan Başsavcı Mehmet Yılmaz
, geçen yıl belediye ile yapılan iş birliği protokolünce 63 yükümlünün 25 bin 682 saat belediye bünyesinde değerlendirildiğini söyledi.
Bu yıl yapılan protokolde yükümlülerin belediye park ve bahçe işlerinde değerlendirileceğini ifade eden Yılmaz, "İlimizi daha geliştirip daha da güzelleştireceğiz. Onları topluma kazandırmak adına yapılan bir çalışmadır. Her iki kurum için de yararlı olmasını diliyorum." diye konuşu.
Belediye Başkan Vekili Turan Bedirhanoğlu
da "İlk çalışmamızı yakın zamanda dikimini gerçekleştireceğimiz 2 bin ağaç ile yapacağız. Amacımız toplumsal ve sosyal hayata entegrasyonunu sağlamak, onların toplumsal çalışmaları ıslahını yürütebilmek, belediye çalışmalarına katkı sunmaktır." dedi.
Konuşmaların ardından protokol imzalandı.
13 Aralık 2018 Perşembe 14:07