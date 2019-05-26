26.05.2019 14:14
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Şırnak'ta dengbejler konseri

Şırnak

ŞIRNAK (AA) – Şırnak'ta dengbejler konser verdi.

ŞIRNAK (AA) – Şırnak'ta dengbejler konser verdi.
Kürt sözlü edebiyatının temelini oluşturan dengbejler, Şırnak Belediyesi ve Şehri Nuh Kültür ve Sanat Derneğince Cumhuriyet Meydanında düzenlediği programda sahne aldı.
Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka, dengbej geleneğinin önemine işaret ederek, belediye olarak bu tür etkinliklere yoğunluk vereceklerini söyledi.
Konseri arasında AK Parti Şırnak Milletvekili Rızgin Birlik'in de yar aldığı çok sayıda kişi izledi. Şırnak Belediyesi, Şırnak, Güncel
Kaynak: AA