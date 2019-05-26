Şırnak'ta dengbejler konseri

ŞIRNAK (AA) – Şırnak
'ta dengbejler konser verdi.
Kürt sözlü edebiyatının temelini oluşturan dengbejler, Şırnak Belediyesi
ve Şehri Nuh Kültür ve Sanat Derneğince Cumhuriyet Meydanında düzenlediği programda sahne aldı.
Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka
, dengbej geleneğinin önemine işaret ederek, belediye olarak bu tür etkinliklere yoğunluk vereceklerini söyledi.
Konseri arasında AK Parti
Şırnak Milletvekili
Rızgin Birlik'in de yar aldığı çok sayıda kişi izledi.
Şırnak Belediyesi
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Kaynak: AA