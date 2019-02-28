Şırnak'ta Eğitime Kar Engeli

Şırnak
'ın Beytüşşebap
ilçesinde olumsuz hava koşullarıyla nedeniyle yarın eğitime bir gün ara verildi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, ilçedeki yoğun kar yağışı nedeniyle öğrencilerin olumsuzluk yaşamaması amacıyla 1 Mart'ta eğitim ve öğretime ara verildiği belirtildi.
Açıklamada, kamu kurum ile kuruluşlarında çalışan hamile ve engelli personelin de yarın idari izinli sayılacağı kaydedildi.
Öte yandan gün boyu yağan kar yağışı nedeniyle ilçede 11 köy yoluna ulaşım sağlanamadığı ve ekiplerin yol açma çalışmalarını sürdürdüğü öğrenildi.
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Kaynak: AA