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Şırnak'ta eğitime kar engeli

Şırnak'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

09.02.2020 16:10 | Son Güncelleme: 09.02.2020 16:10Şırnak'ta eğitime kar engeli
'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.

Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, Şırnak merkez, ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle okulların 1 gün tatil edildiği belirtildi. Açıklamada, "Devam etmekte olan yoğun kar yağışı ve meteorolojik verilere göre devamında oluşacak buzlanma nedeniyle 10 Şubat'ta Şırnak merkez, Uludere ve Beytüşşebap ilçelerinde eğitime 1 gün ara verilmesi uygun görülmüş ve okullar tatil edilmiştir. Aynı gün kamu kurumlarımızda çalışmakta olan hamile ve engelli personeller de idari izinli sayılacaktır" denildi. - ŞIRNAK

Beytüşşebap, Uludere, Şırnak, Güncel

Kaynak: İHA

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