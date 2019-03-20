Şırnak'ta El Yapımı Patlayıcı İnfilak Etti: 1 Şehit, 1 Asker Yaralı

Şırnak
'ın Cudi
Dağı bölgesinde PKK
'lı teröristler tarafından tuzaklanan el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu 1 asker şehit oldu, 1 asker de yaralandı. Silopi
ilçesinin Cudi Dağı bölgesinde terör örgütü PKK'ya yönelik 'Şehit Jandarma
Yüzbaşı Yunus Çelebi
' operasyonu düzenlendi. Operasyon kapsamında bu sabah saat 05.30 sıralarında teröristlerce tuzaklanan el yapımı patlayıcı infilak etti. Patlamada 1 asker şehit olurken, 1 asker de yaralandı. Yaralı personel, helikopterle Şırnak Askeri Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedaviye alınan askerin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.
Haber: Sekvan KÜDEN/ŞIRNAK, -
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Güncel
Kaynak: DHA