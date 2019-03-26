Şırnak'ta El Yapımı Patlayıcının İnfilak Etmesi

Şırnak
'ın Silopi
ilçesi kırsalında gerçekleştirilen operasyonda el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu yaralanan askerin tedavi gördüğü hastanede şehit olduğu bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, 20 Mart'ta Silopi ilçesinin Cudi
Dağı bölgesinde gerçekleştirilen, "Şehit Jandarma
Yüzbaşı Yunus Çelebi
Operasyonu" sırasında, terör örgütü PKK
mensuplarınca önceden tuzaklanan el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu bir askerin şehit düştüğü bir askerin yaralandığı belirtildi.
Yaralanan Şırnak nüfusuna kayıtlı Jandarma Uzman Onbaşı Ramazan Teymur'un tedavi gördüğü Ankara Gülhane
Eğitim ve Araştırma Hastanesinde şehit olduğu ifade edilen açıklamada, şehidin ailesine ve tüm Şırnaklılara başsağlığı dilendi.
Açıklamada, şehidin cenazesinin Şırnak 23. Piyade
Tümen Komutanlığında düzenlenecek törenin ardından Kasrik
beldesinde toprağa verileceği aktarıldı.
Güncel
Kaynak: AA