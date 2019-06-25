25.06.2019 13:11
Haberler » Güncel » Haber

Şırnak'ta ele geçirildi

Şırnak

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 6 bin 700 adet dolu mühimmat ele geçirildi.

Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda 6 bin 700 adet dolu mühimmat ele geçirildi. Şırnak İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından silah ve mühimmat kaçakçılığı yapan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildiği belirtildi. Açıklamada, "24 Haziran 2019 günü saat 19.45 sıralarında köy hizmetleri polis uygulama noktasında durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta yapılan aramada 6 bin 700 adet 7.62 çarpı 39 milimetre çapında dolu mühimmat ele geçirilerek el konulmuştur. Konu ile ilgili olarak C.A ve S.Ç. isimli şahıslar hakkında 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet suçu kapsamında yasal işlem yapılmış ve 2 şüpheli gözaltına alınmıştır" denildi.
(Melih Yiğit/İHA)
Kaynak: İHA
Emniyet Müdürlüğü , Şırnak , Güncel

İSTANBUL SEÇİM SONUÇLARI
Son Dakika Haberleri
13:32 Bursa BTM eğitimde öncü
13:31 Ergene'de kilit parke taş çalışmaları sürüyor
13:31 Ağrı'da trafik kazası: 1 yaralı
13:31 Vali Aktaş, Karapınar Belediye Başkanı Güneş'i ziyaret etti
13:31 AYM'den, polisin kötü muamelesinde 'hak ihlali' kararı
13:31 Muhsin Yazıcıoğlu'nun evi müze olacak
13:31 Hatmi çiçeğinin "şifa" yolculuğu