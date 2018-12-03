Şırnak'ta Enelliler Meclisi Toplandı

Şırnak Belediyesi
tarafından kurulan Engeliler Meclisi, 3 Aralık
Dünya Engeliler Günü dolayısıyla Şırnak Belediye Başkanvekili Turan Bedirhanoğlu
başkanlığında toplandı.
Bedirhanoğlu,geçen ay belediye meclisin aldığı kararla Şırnak Belediyesi Engeliler Meclisi'ni oluşturduklarını söyledi.
Engellilerin hiç bir zaman unutulmaması ve her yerde olmaları gerektiğini belirten Bedirhanoğlu, şunları kaydetti:
'"Biz bu uygulamayı Şırnak Belediyesi olarak başlattık. Meclisimizin belli aralıklarla toplanıp özellikle alt komisyonlarıyla yapacağı çalışmalarla engelli vatandaşlarımızın taleplerini sonuçlanana kadar birebir takibini sağlayacağız. Bu şekilde engelli vatandaşlarımızın birebir yanında ve yakınında olacağız."
Engeliler adına konuşan Beyazay
Derneği Başkanı Sabri Özcan
da meclisin kurulması dolayısıyla duyduğu memnuniyeti dile getirdi.
Turan Bedirhanoğlu,3 Aralık,Şırnak Belediyesi,Şırnak
03 Aralık 2018 Pazartesi 19:30