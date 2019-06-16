16.06.2019 13:50
Haberler»Güncel » Haber

Turuncu kategorideki Emine Toy ve Gri kategorideki Yılmaz Begiç etkisiz hale getirildi

Şırnak'ta etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride aranan Emine Toy, birinin de gri kategoride aranan Yılmaz Begiç olduğu belirlendi.

Şırnak'ta etkisiz hale getirilen 8 teröristten birinin Terörden Arananlar Listesi'nde turuncu kategoride aranan Emine Toy, birinin de gri kategoride aranan Yılmaz Begiç olduğu belirlendi.

İçişleri'nden açıklama:

İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak- İdil ilçesi Cehennem Deresi bölgesinde İl Jandarma Komutanlığı'ncagerçekleştirilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Mustafa Kalfe operasyonunda etkisiz hale getirilen 8 teröristten 2'sinin TerördenArananlar Listesi'nde yer aldığı tespit edilmiştir.

Etkisiz hale getirilen teröristlerden birinin,600 bin TL ödülle turuncu kategoride yer alan Sarya kod adlı Emine Toy olduğu, diğer teröristinise 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan Baran kod adlı Yılmaz Begiç olduğu belirlenmiştir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.

Turuncu kategorideki Emine Toy ve Gri kategorideki Yılmaz Begiç etkisiz hale getirildi
Kaynak: AA
Şırnak, 3. Sayfa, Güncel

YORUMLAR (4)
İZOL AŞİRETİ KÂHTA ADIYAMAN:Al bayragimiz sonsuza kadar dalgalansin.Bizm birtek vatanimiz var o da Türkiyedir
Yayından Kaldır
1 0
Cevap yaz
ADINIZI YAZIN:Arkadas adamlar neyin pesinde daha anlamis degilim meclisde otur cumurbaskani adayi ol aksamlari mangal sofralarina oturun cocuklariniz iyi okullarda okutun garibanin fakirin cocugunuda 3 5 lira vererek beyinlerini yikiyarak daga yollayin hangi hdp linin cocugu dagda acin artik gözünüzü acin turkiyede kürt olupda cok polisimiz var doktorumuz var sairimiz var is adamlarimiz var kürt olupda ayrimciliga ugradimdiyen daha ben duymadim oyuzden ülkemizin memleketimizin bayragimizin kiymetini bilelim
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
PRODÜKTÖR:Bataklığı kurutmak gerekiyor. Bataklık olduğu sürece, avlamakla sinekleri bitirmek mümkün olmaz!!
Yayından Kaldır
7 2
Cevap yaz
SORGULA:asıl olan bu işin temelinden kurtulmaktır Ölümler tarih boyunca nice toplumları helal etmiştir inşallah bu ölüm haberlerini bir daha duymayiz
Yayından Kaldır
5 11
Cevap yaz
Son Dakika Haberleri
15:14 17 yıldır mücadele ettiği hastalığından kurtulmak istiyor
15:14 Köpeğe çarpmamak için manevra yapan otomobil devrildi: 2 yaralı
15:14 Diyanet İşleri Başkanı Erbaş icazet törenine katıldı
15:13 Kocaeli'de cinayet
15:12 Özcan Deniz'den kafa karıştıran Babalar Günü paylaşımı: Acımadan elimizden alındı!
15:12 DHA DIŞ ? Seyir halinde uyudu, diğer sürücüler uyandırmaya çalıştı
15:12 Trafik kazası: 1 ölü, 5 yaralı