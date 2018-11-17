Şırnak'ta "Evlilik ve Aile Hayatı" Semineri

17 Kasım 2018 Cumartesi 14:42



17 Kasım 2018 Cumartesi 14:42

Şırnak'ın Balveren beldesinde Aile Destek Merkezindeki kursiyerlere yönelik "Evlilik ve Aile Hayatı" konulu seminer verildi.Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce, Balveren Aile Destek Merkezi'nde düzenlenen seminerde, sosyolog Erdal Ekinci ailenin önemine değindi.Sosyal Hizmet Merkezinde Eğitim Danışmanlık Biriminin Rehberlik ve Psikolojik Danışmanı Diyar Gören de evlilik ve aile kurma sürecinde evli çiftlerin sorumlulukları konusunda kadınları bilgilendirdi.