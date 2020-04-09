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Şırnak'ta gazetecilere hijyen malzemeleri dağıtıldı

Şırnak Valiliği ile belediye tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında basın mensuplarına hijyen malzemesi dağıtıldı.

09.04.2020 13:33 | Son Güncelleme: 09.04.2020 13:33
Şırnak'ta gazetecilere hijyen malzemeleri dağıtıldı
Şırnak Valiliği ile belediye tarafından korona virüs tedbirleri kapsamında basın mensuplarına hijyen malzemesi dağıtıldı.

Şırnak Valisi Ali Hamza Pehlivan'ın talimatları doğrultusunda kentte görev yapan basın mensuplarına içerisinde, koruyucu maske, eldiven ve dezenfektan ürünlerinden oluşan set dağıtıldı. Yeni Şırnak Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Mir, desteklerinden dolayı Şırnak Valisi Pehlivan'a teşekkür etti. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

Etiketler: Şırnak Valiliği, Hamza Pehlivan, Şırnak, Güncel
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