Şırnak'ta "Gençlik ve Akademi" Paneli

Şırnak
'ta "Gençlik ve Akademi" konulu panel düzenlendi.
Şırnak Üniversitesi Şehri Nuh Bilgi ve Değerler Kulübü'nün organizasyonu ile üniversitenin kongnre ve kültür merkezinde düzenlenen panele Vali Yardımcısı Tayfur Elbasan, Rektör
Prof. Dr. Mehmet Emin Erkan ve öğrenciler katıldı.
Öğretim üyesi İbrahim Baz
, yaptığı konuşmada, batının insani değerler olarak kendilerinden geride olduğunu söyledi.
Dnleyicilere sahip oldukları değerlerini davranışa dönüştürmeleri gerektiğini ifade eden Baz, "Fakat biz de bunu davranışımıza dönüştürmüyoruz. Sözümüz çok ama söyleyecek sözümüz yok." dedi.
Öğretim üyesi Yaşar
Acat da gençlerin yabancı dil öğrenmesi için neler yapmaları gerektiğini anlattı.
Rektör,Şırnak
12 Aralık 2018 Çarşamba 18:31