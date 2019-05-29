Şırnak'ta gıda yardımı

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Şırnak Nuh Eğitim Der Eğitim Kültür, Sağlık ve Dayanışma Derneği (Nuh Eğitim Der) ihtiyaç sahibi ailelere gıda yardımı yaptıDernek başkanı Nurettin Tatar, dernek olarak hayırseverlerle dezavantajlı aileler arsında köprü oluşturduklarını söyledi.Ramazan ayı dolayısıyla yardım miktarında artış olduğunu vurgulayan Tatar, "Her ramazan da yüzlerce ailenin yüzünü güldürmeye çalışıyoruz. Bu yıl Avrupa Yetim Eli Derneği de bize bağışta bulundu. Biz de bu bağışları gıda kolileri halinde onlarca ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırdık." dedi.