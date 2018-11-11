11 Kasım 2018, 16:09
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Şırnak'ta Hain Tuzak: 2 Şehit,1 Yaralı

Şırnak'ta hain tuzak: 2 şehit,1 yaralıŞIRNAK - Şırnak'ta Görmeç köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda önceden döşenen EYP'nin patlaması sonucu 2 asker şehit oldu 1 asker yaralandı.

Şırnak'ta hain tuzak: 2 şehit,1 yaralı

ŞIRNAK - Şırnak'ta Görmeç köyü kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda önceden döşenen EYP'nin patlaması sonucu 2 asker şehit oldu 1 asker yaralandı.
Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "Şırnak ili Merkez ilçesi Görmeç Köyü kırsalında, 11.11.2018 günü 23'üncü Piyade Tümen Komutanlığınca icra edilen Şehit Yüzbaşı İlker Acar operasyonunda, saat 12.20 sıralarında Gabar Dağı Geverkaya Tepe bölgesinde Bölücü Terör Örgütü mensuplarınca daha önceden yerleştirilen basma düzenekli EYP'nin patlaması sonucu 2 kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri personelimiz şehit olmuş, 1 personelimiz ise hayati tehlike olmayacak şekilde yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve yaralımıza acil şifalar diliyoruz. Bölgede operasyonlara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi. Şırnak
11 Kasım 2018 Pazar 16:09