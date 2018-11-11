Şırnak
'ta hain tuzak: 2 şehit,1 yaralı
ŞIRNAK - Şırnak'ta Görmeç köyü kırsalında terör örgütü PKK
'ya yönelik operasyonda önceden döşenen EYP'nin patlaması sonucu 2 asker şehit oldu 1 asker yaralandı. Şırnak Valiliğinden yapılan açıklamada, "Şırnak ili Merkez
ilçesi Görmeç Köyü kırsalında, 11.11.2018 günü 23'üncü Piyade
Tümen Komutanlığınca icra edilen Şehit Yüzbaşı İlker Acar
operasyonunda, saat 12.20 sıralarında Gabar Dağı
Geverkaya Tepe bölgesinde Bölücü Terör Örgütü mensuplarınca daha önceden yerleştirilen basma düzenekli EYP'nin patlaması sonucu 2 kahraman Türk Silahlı Kuvvetleri
personelimiz şehit olmuş, 1 personelimiz ise hayati tehlike olmayacak şekilde yaralanmıştır. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve yaralımıza acil şifalar diliyoruz. Bölgede operasyonlara kararlılıkla devam edilmektedir" denildi.
Şırnak
11 Kasım 2018 Pazar 16:09