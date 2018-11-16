16 Kasım 2018, 20:44
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Şırnak'ta Havan Atışı Sırasında Patlama: 1 Şehit, 4 Yaralı (2)

Şırnak

ŞEHİT İÇİN TÖRENŞırnak'ın Uludere ilçesindeki üs bölgesinde, teröristlere yönelik havan atışı sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cemil Kaçmaz (22) için 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi.

ŞEHİT İÇİN TÖREN

Şırnak'ın Uludere ilçesindeki üs bölgesinde, teröristlere yönelik havan atışı sırasında meydana gelen patlamada şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Cemil Kaçmaz (22) için 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanlığı'nda tören düzenlendi. Törene Şırnak Valisi Mehmet Aktaş, 23'üncü Jandarma Sınır Tümen Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Selçuk Yıldırım, İl Emniyet Müdürü Ömer Uslusoy ve şehidin silah arkadaşları katıldı. Şehit Piyade Sözleşmeli Er Cemil Kaçmaz'ın özgeçmişi okunduktan sonra Türk bayrağına sarılı naaşı katafalka konuldu. Saygı duruşunda bulunulmasının ardından dua edildi ve şehit Kaçmaz'ın cenazesi helallik alındıktan sonra  Şerafettin Elçi Havalimanı'ndan memleketi Kahramanmaraş'a gönderildi.

Piyade,Jandarma
16 Kasım 2018 Cuma 20:44