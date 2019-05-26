Şırnak'ta iftar programı

Şırnak
Belediyesince iftar programı düzenledi.
Şırnak Valisi Mehmet Aktaş
, bir otelde düzenlenen programda yaptığı konuşmada, vatandaşlarla aynı sofra etrafında bulunmaktan mutluluk duyduğunu söyledi.
Şırnak Belediye Başkanı Mehmet Yarka
ise belediye olarak her gün 500 kişiye iftar verdiklerini belirterek, "Ramazan durumu iyi olan insanların ihtiyaç sahiplerine destek sunma ayıdır." dedi.
Programa, AK Parti
Şırnak Milletvekili
Rızgin Birlik ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Halil Soysal da katıldı.
Mehmet Aktaş
, Şırnak
, Güncel
Kaynak: AA