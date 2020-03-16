Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 27 kişi yakalandı
Şırnak'ta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 27 kişi yakalandı.
16.03.2020 11:22 | Son Güncelleme: 16.03.2020 11:22
Şırnak 'ta gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonlarında 27 kişi yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il genelinde 9- 15 Mart'ta gerçekleştirilen operasyonlarda, 15,46 gram esrar, 13,23 gram metamfetamin, 6,3 eroin, 1 uyuşturucu hap, 9,13 gram Afyon sakızı, 6 fişek, 1075 paket bandrolsüz sigara, 5 cep telefonu, 100 paket elektronik sigara likidi, 20 kilogram nargile tütünü, 18 kilogram çay, 114 çift ayakkabı, 18 muhtelif giyim eşyası, 24 inşaat malzemesi, 5 bin 900 adet mutfak malzemesi ve 90 tıbbi malzemesi ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alına 27 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, il genelinde 9- 15 Mart'ta gerçekleştirilen operasyonlarda, 15,46 gram esrar, 13,23 gram metamfetamin, 6,3 eroin, 1 uyuşturucu hap, 9,13 gram Afyon sakızı, 6 fişek, 1075 paket bandrolsüz sigara, 5 cep telefonu, 100 paket elektronik sigara likidi, 20 kilogram nargile tütünü, 18 kilogram çay, 114 çift ayakkabı, 18 muhtelif giyim eşyası, 24 inşaat malzemesi, 5 bin 900 adet mutfak malzemesi ve 90 tıbbi malzemesi ele geçirildi.
Operasyonda gözaltına alına 27 kişiden 2'si çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Kaynak: AA
Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Şırnak, Güncel
Manşet
Haberler
Güncel
Türk profesör söylentilere son noktayı koydu: Yaz aylarının gelmesiyle salgının bitmesi beklenilir bir durum değil
Güncel
Herkes çekirge istilasını kilitlenmişken şimdi de karınca istilası başladı
Güncel
"Koronavirüs salgını nedeniyle tüm iş yerleri kapanıyor" iddialarına yalanlama geldi
Güncel
Babasının hastaneden kaçırdığı koronavirüs şüphelisi küçük kızın test sonuçları çıktı
Güncel
Görüntü İstanbul'dan! Tulum giyip maske ve gözlük takarak trafiğe çıktılar
Güncel
İsrail Başbakanı Netenyahu'nun koronavirüs test sonucu çıktı
Güncel
Ankara ve Konya'dan sonra Kayseri'de koronavirüs karantinası! Umreden gelen 315 vatandaşımız gözlem altında
Güncel
18 kişiye bulaşan virüs Türkiye'ye nereden geldi? Bakan, lokasyon verdi