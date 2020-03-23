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Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 39 tutuklama

ŞIRNAK'ta, polis ve jandarma ekipleri tarafından kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 61 şüpheliden 39'u tutuklandı.

23.03.2020 12:58 | Son Güncelleme: 23.03.2020 12:58
Şırnak'ta kaçakçılık operasyonlarında 39 tutuklama

ŞIRNAK'ta, polis ve jandarma ekipleri tarafından kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyonlarda gözaltına alınan 61 şüpheliden 39'u tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 16- 22 Mart'ta, kent genelinde kaçakçılara yönelik operasyonlar düzenledi. Operasyon kapsamında arama yapılan adreslerde ruhsatsız 2 tabanca, 65 fişek, 322 gram esrar, 231 gram eroin, 93 gram metamfetamin, hassas terazi, 5 sentetik ecza malzemesi, 2 ölçek, dizüstü bilgisayar, 500 cep telefonu, 41 evrak ve doküman ile 86 bin 195 Türk Lirası, 2 bin 400 Amerikan doları ve 86 Cumhuriyet altını ele geçirildi. Ortak operasyonda 61 kişi ise gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 39'u tutuklandı, diğer şüpheliler ise serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA

Etiketler : Jandarma, 22 Mart, Polis, Güncel

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